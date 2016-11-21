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Acı bekleyiş sürüyor

’te maden ocağında meydana gelen faciasının üzerinden tam 4 gün geçti. Dün bölgeden bir acı haber daha geldi. Sahada görev yapan Sedat Bulut’un cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bölgede incelemelerini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise acılı ailelerle yakından ilgilendi.

Acı bekleyiş sürüyor
Siirt'in Şirvan İlçesi'nde Ciner Holding'e bağlı maden ocağında geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Talihsiz olayda ilk olarak göçük altında 16 işçinin kaldığı belirlendi. Madencilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 5 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, dün bir acı haber daha geldi. Sahada, Rok Operatörü olarak görev yapan Sedat Bulut'un (23) cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Öte yandan hala haber alınamayan 10 işçinin ailelerinin umutlu bekleyişi dün de devam etti. Göçük altında kalan madencilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları da hız kesmedi. 100 kişilik uzman ekip, 3 arama köpeği ve 60 iş makinesinin katıldığı çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam etti. Facia sırasında çalıştığı öğrenilen bazı iş makinelerinin gömülü olduğu yerlerin tespit edilmesi üzerine, aramalar bu noktalara yönlendirildi. Cumartesi günü 'e gidip kazayla ilgili bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün de incelemelerine devam etti. Heyelan bölgesinde yetkililerle toplantı yapan Albayrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından basın toplantısı düzenleyen Albayrak, şu açıklamayı yaptı: "Son gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımızın olduğu bölgeye daha fazla yaklaştığımızı umut ediyoruz. Umudumuzu kesmeyeceğiz ama süre olumsuz etkiliyor. Saha ve zeminin mevcut durumu nedeniyle hassas bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız sürekli olarak bilgilendiriliyor. Yapılması gereken ne varsa, devletimizin yapması gerekenleri bize talimat olarak veriyorlar. Havadan yakın kamera sistemleri ile de fotoğraflarını çekip detaylı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4. gününe girdiğimiz bu çalışmalarda devletimizin tüm imkanları seferber ettiğinin herkes tarafından bilinmesini özellikle isterim." Öte yandan eski AB Bakanı Egemen Bağış da dün bölgeye gitti. Arama-kurtarma 23 yaşındaki Sedat Bulut'un ailesi, çalışmalarını yakından takip etti.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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