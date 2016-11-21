Acı bekleyiş sürüyor

Siirt’te maden ocağında meydana gelen heyelan faciasının üzerinden tam 4 gün geçti. Dün bölgeden bir acı haber daha geldi. Sahada görev yapan Sedat Bulut’un cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bölgede incelemelerini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise acılı ailelerle yakından ilgilendi.
Siirt'in Şirvan İlçesi'nde Ciner Holding'e bağlı maden ocağında geçtiğimiz Perşembe günü heyelan meydana geldi. Talihsiz olayda ilk olarak göçük altında 16 işçinin kaldığı belirlendi. Madencilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 5 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, dün bir acı haber daha geldi. Sahada,Rok Operatörü olarakgörev yapan Sedat Bulut'un(23) cenazesine ulaşıldığıbelirtildi. Öte yandan hala haber alınamayan 10 işçinin ailelerinin umutlu bekleyişi dün de devam etti. Göçük altında kalan madencilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları da hız kesmedi. 100 kişilik uzman ekip, 3 arama köpeği ve 60 iş makinesinin katıldığı çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam etti. Facia sırasında çalıştığı öğrenilen bazı iş makinelerinin gömülü olduğu yerlerin tespit edilmesi üzerine, aramalar bu noktalara yönlendirildi. Cumartesi günü Siirt'e gidip kazayla ilgili bilgi alan Enerji ve TabiiKaynaklar BakanıBerat Albayrak, dün deincelemelerine devametti. Heyelan bölgesinde yetkililerle toplantı yapan Albayrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardındanbasın toplantısıdüzenleyenAlbayrak, şu açıklamayı yaptı: "Son gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımızın olduğu bölgeye daha fazla yaklaştığımızı umut ediyoruz. Umudumuzu kesmeyeceğiz ama süre olumsuz etkiliyor. Saha ve zeminin mevcut durumu nedeniyle hassas bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız sürekli olarak bilgilendiriliyor. Yapılması gereken ne varsa, devletimizin yapması gerekenleri bize talimat olarak veriyorlar. Havadan yakın kamera sistemleri ile de fotoğraflarını çekip detaylı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4. gününe girdiğimiz buçalışmalarda devletimizin tümimkanları seferber ettiğininherkes tarafından bilinmesiniözellikle isterim." Öte yandan eski AB Bakanı Egemen Bağış da dün bölgeye gitti. Arama-kurtarma 23 yaşındaki Sedat Bulut'un ailesi, çalışmalarını yakından takip etti.
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