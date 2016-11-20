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Milliyetçi bir anayasa

Milliyetçi bir anayasa
MHP Genel Başkan Yardımcısı , yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adan, şunları söyledi: "Anayasanın ilk dört maddesinin yanından bile kimse geçemeyecektir. Sapasağlam Türk milliyetçiliği kokan bir anayasayla karşılaşacağız. Biz Türkiye'nin birliği için, beraberliği, istikrarı için, bugün FETÖ terör örgütünün devleti tasfiye etmeye karar verdiği, PKK'nın çok aşağılık bir iradeyle kendi mücadelesini yürüttüğü şu günlerde; Suriye'de, Irak'ta Türkmen sevdasının peşine düşmüş Türk iradesinin varlığını sürdürdüğü ülkede, elbette birliğin temsilcisi, beraberliğin temsilcisi olacağız. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür."
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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