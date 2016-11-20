Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemini kullanarak geçişler test amaçlı başladı. Sabah saatlerinden itibaren start alan Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. 4 şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.



EN AZ YÜZDE 30 AZALTACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Özellikle İstanbulluların çok merakla beklediği Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun."