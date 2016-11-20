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nde serbest geçişler başladı

nde elektronik bugün itibarıyla başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Arslan, yeni sistemle araç trafik yoğunluğunun en az yüzde 30 civarında azalacağını söyledi.

Binlerce kişinin beklediği uygulama faaliyete geçti

nde elektronik ni kullanarak geçişler test amaçlı başladı. Sabah saatlerinden itibaren start alan Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. 4 şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.

EN AZ YÜZDE 30 AZALTACAK
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Özellikle İstanbulluların çok merakla beklediği Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun."
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 12:41
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