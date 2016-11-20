Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemini kullanarak geçişler test amaçlı başladı. Sabah saatlerinden itibaren start alan Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. 4 şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.
EN AZ YÜZDE 30 AZALTACAK
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Özellikle İstanbulluların çok merakla beklediği Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun."
Mahmutbey gişelerinde serbest geçişler başladı
Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemi bugün itibarıyla başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Arslan, yeni sistemle araç trafik yoğunluğunun en az yüzde 30 civarında azalacağını söyledi.
Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemini kullanarak geçişler test amaçlı başladı. Sabah saatlerinden itibaren start alan Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. 4 şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.