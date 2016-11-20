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Ortaöğretim için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün saat 12:00'de tamamlandı. 2 saat süren sınavda en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir ile ilgili sorulan soru oldu. Öğrencilere Şehit Halisdemir'in isminin hangi üniversiteye verildiği soruldu.

KPSSde Şehit Ömer Halisdemir sorusu
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına personel atamak için yapılan ortaöğretim oturumu saat 12:00'da tamamlandı.Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan KPSS ortaöğretim saat 10:00'da başladı. Toplam 120 soruya 120 dakika verilen sınav, tek oturumda tamamlandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay görevindeki darbeci komutanı başından vuran kahraman asker , KPSS'de bir soruda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Niğde Üniversitesi'nin adının Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilmesi KPSS'de soruldu;

Soru: "Hangi üniversitenin adı Ömer Halisdemir olarak değiştirilmiştir?"

Cevap: Niğde Üniversitesi
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 13:54
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