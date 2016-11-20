15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay görevindeki darbeci komutanı başından vuran kahraman asker Şehit Ömer Halisdemir, KPSS'de bir soruda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Niğde Üniversitesi'nin adının Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilmesi KPSS'de soruldu;
Soru: "Hangi üniversitenin adı Ömer Halisdemir olarak değiştirilmiştir?"
Cevap: Niğde Üniversitesi
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