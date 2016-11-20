İnsanın ölesi geliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlığı’nda ek hizmet binası yaptırdı. Açılış töreninde konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, “Arkadaşlar, burası o kadar güzel, nezih bir mekan olmuş ki insanın neredeyse ölesi geliyor” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlığı'nın girişine ek hizmet binası yaptırdı. Yeni binanın açılış töreni ise dün gerçekleşti. Törene, başta Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Müftü Vekili Celal Büyük ve çok sayıda davetli katıldı. Açık havada yapılan törende katılımcıların üşümemesi için dört bir tarafa ısıtıcılar konuldu. Davetlilere ayran ve lahmacun ikram edildi. Törenin ilk konuşmasını Başkan Mehmet Sekmen yaptı. Başkanın ardından kürsüyeçıkan Vali Seyfettin Azizoğlu'nunesprili konuşması ise herkesigüldürdü. Belediyenin çok güzel işler yaptığını belirten Vali Azizoğlu şöyle konuştu: "İnsanın doğumundanölümüne kadar belediye hizmetleriher zaman lazım. Açılıştanönce kendi aramızda konuşurken,'Burası o kadar güzel, nezih birmekan olmuş ki insanın neredeyseölesi geliyor' dediler. Ama benşimdi paltomu çıkaramadım. Havasoğuk, ölmeye de niyetim yok şimdilik." Yapılan konuşmaların ardından içerisinde 4 gasilhane, 12 morg, 60 kişilik toplantı ve bekleme salonu, mescit, erkek - kadın hocaların odası, arşiv ve yeni hizmet binası ile 24 saat canlı Kuran okunacak olan Kuran Kürsüsü'nün açılış kurdelesi kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.