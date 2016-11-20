İnsanın ölesi geliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlığı'nın girişine ek hizmet binası yaptırdı. Yeni binanın açılış töreni ise dün gerçekleşti. Törene, başta Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Müftü Vekili Celal Büyük ve çok sayıda davetli katıldı. Açık havada yapılan törende katılımcıların üşümemesi için dört bir tarafa ısıtıcılar konuldu. Davetlilere ayran ve lahmacun ikram edildi. Törenin ilk konuşmasını Başkan Mehmet Sekmen yaptı. Başkanın ardından kürsüye çıkan Vali Seyfettin Azizoğlu'nun esprili konuşması ise herkesi güldürdü. Belediyenin çok güzel işler yaptığını belirten Vali Azizoğlu şöyle konuştu: "İnsanın doğumundan ölümüne kadar belediye hizmetleri her zaman lazım. Açılıştan önce kendi aramızda konuşurken, 'Burası o kadar güzel, nezih bir mekan olmuş ki insanın neredeyse ölesi geliyor' dediler. Ama ben şimdi paltomu çıkaramadım. Hava soğuk, ölmeye de niyetim yok şimdilik." Yapılan konuşmaların ardından içerisinde 4 gasilhane, 12 morg, 60 kişilik toplantı ve bekleme salonu, mescit, erkek - kadın hocaların odası, arşiv ve yeni hizmet binası ile 24 saat canlı Kuran okunacak olan Kuran Kürsüsü'nün açılış kurdelesi kesildi.