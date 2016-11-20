Hadi bunu açıkla Ertuğrul Özkök!

Erken yaşta evlenen ancak yaşı küçük olduğu için eşi hapis yatan 3 bin ailenin mağduriyetini gidermek için Meclis'e getirilen tasarıyı CHP, FETÖ ve Doğan medyası başta olmak üzere manipüle ederek sanki tecavüzcüye af çıkarılıyormuş gibi bir algı oluşturmak istiyor. Ancak Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ durumun böyle olmadığını tecavüzcülerin bu değişiklikten yararlanamayacağını defalarca belirtti.

Buna rağmen başta Doğan medyası olmak üzere provokasyon niyetinde olan belli kişiler bunu kullanarak ülkede kaos oluşturmak istiyor. Doğan medyasının bu provokatörlerinin başında Ertuğrul Özkök geliyor. Özkök yazılarında sürekli AK Parti'yi tecavüzcüyü aklamakla suçluyor. Oysa geçmişine bakıldığında Özkök'ün eşinin 15 yaşındayken sevgili olduğunu ve 17 yaşındayken kendisiyle evlendiğini hatta kızının da o yaşlarda ilk cinsel deneyim yaşadığını eşi ve kızı kendi ağızlarıyla Hürriyet'ten Ayşe Arman'a itiraf etmiş. İşte Özkök'ün ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran o röportajlardan kesitler:















ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN KIZININ VERDİĞİ RÖPORTAJ:









