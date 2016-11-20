Avrupa ülkeleri bize terör şantajı yapıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa ülkelerini bombaladı: Türkiye'nin terörle mücadelesine asla dil uzatmamaları lazım. Şimdi bir düşünün Avrupa Birliği ülkeleri, bize şantaj yapıyorlar. TerörleMücadele Yasanızı geri çekin. Niye geri çekelim? Antep'te bir çocuğa daha bomba giydirilsin, bombalı elbise giydirilsin 56 kişi daha şehit olsun diye mi? Niye geri çekelim? Türkiye'nin terörle mücadelesinde asla taviz verilmeyecektir.
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