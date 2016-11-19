KRİTİK İSİM FİRARİ SÖZEN
Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü KPSS soruşturmasında önceki gün 91 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Terörist Fethullah Gülen'in itirafçı olan yeğeni Muhammet Sait Gülen'in '1 numara' olduğu iddianamede dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. İddianamede ÖSYM'den sızdırılan soruların servis edildiği Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin firari Genel Sekreter'i Mehmet Hanefi Sözen'in rolüne dikkat çekildi.
LİSTENİN YARIDAN FAZLASIYLA İRTİBATLI
Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda 3 bin 227 şüphelinin HTS bağlantılarına yer verildi. Listedeki tüm şüphelilerin telefon bağlantılarını inceleyen uzmanlar, bunlardan yüzde 61'inin Mart 2014'te gerçekleşen ilk operasyondan önce ABD'ye kaçan Sözen'le bağlantı kurduklarını tespit etti. Örgütün tüm eğitim imamlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Sözen'in daha önce de yalnızca kendi telefonu değil, başka örgüt mensupları adına alınmış hatlarla da görüşme yaptığı belirlenmişti.
TERÖRİST GÜLEN: HER YOL MÜBAHTIR
İddianamede, "Örgütün gerçekleştirdiği eylemlerle vatandaşların, devlet erkleri yasama, yürütme ve yargıya olan güven duygusunu zedelediği, bu eylemi devletin kılcal damarlarına nüfus etmenin yolu olarak kullanıldığı aşikardır" tespitine yer verildi. Tanık Fatma Nur Gümüşkaya da ifadesinde, Fethullah Gülen'in, "Bizim Milli Eğitime girmemiz lazım, Milli Eğitimin suyu çıkmış, amaca giden her yol mübahtır, girin de nasıl girerseniz girin" talimatı verdiğini kaydetti.
"ASKERDEN HİMMET ALIP İMAMA VERDİM"
Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan - Hüsne Yeter Aytekin çiftinin itirafları da örgütün kirli tezgahını ortaya koydu. Örgüt tarafından Hüsne Yeter ile tanıştırıldığını ve evlendiklerini aktaran Hakan Aytekin, "Karabük'te görev yaptığım dönemde Batı Karadeniz Bölgesi askerleri ile ilgilenen imam Önder Kavakoğlu evime geldiğinde Karabük Jandarmada görevli üç subay ve eşlerini evime çağırıyordum. Bunlardan topladığım himmeti imam Kavakoğlu'na veriyordum" dedi.
"KPSS'YE GİRİN" TALİMATI
Önder Kavakoğlu'nun, "eşin ve sen de 2010 KPSS'ye gir" dediğini kaydeden Aytekin, "Sınavdan 2-3 gün önce soruları flaş bellekle bize getirdi. 'Kurumlara yerleşmemiz gerekiyor, başkaları gireceğine cemaat olarak biz gireceğiz, kamuda bizim gibi insanlara ihtiyaç var' dedi. Eşimle girdiğimiz sınavda soruların tamamı çıktı" diye konuştu.
"BYLOCK'U 1 YIL KADAR KULLANDIM"
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un kendi telefonunda yüklü olduğunu kabul eden Aytekin, "Kimin ne zaman kurduğunu hatırlamıyorum. Bilecik'te çalıştım dönemde çalıştığım kurumlardaki öğretmenlerle buradan mesajlaşıyorduk. Program üzerinden Gülen'in özel sohbet ve kısa notları gönderiliyordu. 2013-2014'te 1 yıl kadar kullandım. Sonra gizli bir program olduğunu anlayarak sildim" itirafında bulundu.
"DOĞRU ŞIKLAR KOYU İŞARETLENMİŞTİ"
Hüsne Yeter Aytekin ise şu itiraflarda bulundu: "10 Temmuz 2010 tarihinde yapılacak olan KPSS sınavından 2 veya 3 gün kadar önce Ramazan kod isimli şahıs evimize geldi. Soruları eşime verdi. Flaş belleği bilgisayara takıp eşimle okumaya başladık. Doğru şıklar koyu olarak işaretlenmişti. Soruların birçoğu sınavda çıktı."
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