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  1. "Buna asla izin vermeyeceğiz"

ve anayasa komisyonu kararını verdi

ve ortak komisyonu Pazartesi günü yla ilgili çalışmalara başlayacak.

AK Parti ve MHP anayasa komisyonu kararını verdi

'li hukukçular, 'nin anayasa değişiklik teklifi taslağına yönelik çalışmayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sundu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, pazartesi günü AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ile taslağa ilişkin ilk görüşmeyi yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında bugün bir araya gelen hukukçular, AK Parti'nin hafta başında ilettiği, başkanlık modelini de içeren anayasa değişikliği teklifi taslağı üzerinde çalıştı.

Toplantıda, taslakta yer alan bazı maddelerin kabul edilebilir bulunduğu, bazılarının ise müzakere edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Hazırlanan rapor, Genel Başkan Bahçeli'ye sunuldu.

MHP adına Afyonkarahisar Milletvekili Parsak'ın, AK Parti Genel Sekreteri Gül ile 21 Kasım Pazartesi günü bir araya gelerek teklif üzerinde müzakerelere başlayacağı öğrenildi.

Bahçeli'nin de aynı gün yapılması planlanan MHP Başkanlık Divanı'nda, çalışma hakkında divan üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 19:17
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