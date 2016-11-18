Açıklamada, "Adaylar, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00 - 10.15 saatleri arası sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi.
Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
İstanbul'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirileceği 20 Kasım Pazar günü tüm ilçelerde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerçekleştirilecek uygulama ile çalıntı veya unutulma ihtimalleri göz önüne alındı.
Açıklamada, "Adaylar, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00 - 10.15 saatleri arası sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi.
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