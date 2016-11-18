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Nüfus müdürlüklerinde si

İstanbul'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirileceği 20 Kasım Pazar günü tüm ilçelerde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerçekleştirilecek uygulama ile çalıntı veya unutulma ihtimalleri göz önüne alındı.

Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
İstanbul'da yapılacak 2016 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı () için kentteki tüm nüfus müdürlükleri açık tutulacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazar günü adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kimliklerinin kayıp, çalıntı ya da unutulma ihtimalleri göz önünde tutularak tüm ilçelerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararı alındı.

Açıklamada, "Adaylar, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00 - 10.15 saatleri arası sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." denildi.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 18:46
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