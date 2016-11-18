Soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli yazışma programı Bylock kullandıkları tespitiyle daha önce tutuklanan bazı polislerin verdikleri ifadeleri dikkate alan savcılık, aynı programı kullandıkları belirlenen şüpheli iki isme ulaştı.

FETÖ'nün "il emniyet imamı" olduğu belirtilen M.A. ile "Marmara bölge imamı" olduğu öne sürülen H.D, operasyon sonucu gözaltına alındı. Din kültür öğretmeni oldukları belirtilen şüphelilerden M.A'nın Esenler'de, H.D'nin ise Kocaeli'ndeki bir okulda görev yaptığı kaydedildi.

Ayrıca H.D'nin, İstanbul'daki Arnavutköy ve Şükrü Balcı ile Karabük ve Bilecik Polis Meslek Okullarından sorumlu imam olduğu ileri sürüldü.

İSTANBUL'DA 12 EMNİYET İMAMI

Bylock programı kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, ev sohbetleri, gezi ve piknik tarzı etkinlikler düzenleyerek, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan polislere talimatlar verdikleri, bu talimatları alan polislerin de örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği iddia ediliyor.

Bu arada FETÖ'nün İstanbul'daki emniyet yapılanmasına ilişkin imam olduğu belirtilen 12 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 10'unun gözaltına alındığı kaydedildi. İmam oldukları tespit edilen şüpheli şahısların tümünün öğretmen olmasına da dikkat çekiliyor.