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Bakanlar dışarıdan

Bakanlar dışarıdan
Orman ve Su İşleri Bakanı , yeni sistemi açıkladı: Sistem olarak başkanlık ama adı cumhurbaşkanlığı olacak. Cumhurbaşkanı'nın bir ya da iki yardımcısı olacak. Bakanlar dışarıdan gelecek. Parlamento, vekiller kanunları hazırlayacak. Yasama ayrı yürütme ayrı bir şekilde sistem yürüyecek. Ayrıca partili cumhurbaşkanı şart diye düşünüyoruz...
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