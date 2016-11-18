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Ağrılı Carlos

77’lik Carlos Alberto Bonılla, terör nedeniyle yasak bölge ilan edilen ’na kaçak olarak çıktı. Burada 5 gün mahsur kaldı. Donmak üzereyken kurtarıldı

Ağrılı Carlos
Doğu ve Güneydoğu'da terör operasyonları devam ederken, Ağrı Dağı'nın ilginç bir misafiri vardı. Carlos Alberto Bonılla (77), terör olayları ve operasyonlar nedeniyle yasak bölge ilan edilen Ağrı Dağı'na kaçak olarak çıktı. Yaşlı dağcı, bir süre sonra yolunu bulamadı. Düşüp ayağını inciten ve telefon çekmediği için yardım çağıramayan Bonılla, burada 5 gün mahsur kaldı. Amerikalı'nın imdadına yetişen çobanlar ise hemen yardım çağırdı. Doğubeyazıt Arama Kurtarma (DAK), kurtarma operasyonu için kolları sıvadı. Dağın bir bölümüne kadar araçlarla ilerleyen ekipler, daha sonra 4 saatlik bir tırmanışla mahsur kalan dağcıya ulaştı. Yanına 2 günlük yiyecek aldığı ve onu da tükettiği belirlenen Bonılla'yı DAK üyeleri sırtlarında taşıyarak aşağı indirmeyi başardı. Hastanede tedaviye alınan Bonılla'nın ayağında ezilmeler olduğu, soğuk nedeniyle el ve ayaklarında yanık ve ödem oluştuğu saptandı. Mucize eseri hayatta kaldığını söyleyen Bonılla, "Kaya diplerinde soğuktan korunmaya çalıştım. Çobanlar beni görmese açlık ve soğuktan ölecektim" ifadesini kullandı.

Ahmet TUNÇ
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