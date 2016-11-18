Ağrılı Carlos

Doğu ve Güneydoğu'da terör operasyonları devam ederken, Ağrı Dağı'nın ilginç bir misafiri vardı. AmerikalıdağcıCarlos Alberto Bonılla (77), terör olayları ve operasyonlar nedeniyle yasak bölge ilan edilen Ağrı Dağı'na kaçak olarak çıktı. Yaşlı dağcı, bir süre sonra yolunu bulamadı. Düşüp ayağınıinciten ve telefon çekmediği içinyardım çağıramayan Bonılla, burada5 gün mahsur kaldı. Amerikalı'nın imdadına yetişen çobanlar ise hemen yardım çağırdı. Doğubeyazıt AramaKurtarma (DAK), kurtarma operasyonu için kolları sıvadı. Dağın bir bölümüne kadar araçlarla ilerleyen ekipler, daha sonra 4 saatlik bir tırmanışla mahsur kalan dağcıya ulaştı. Yanına2 günlük yiyecek aldığı ve onu datükettiği belirlenen Bonılla'yı DAKüyeleri sırtlarında taşıyarak aşağıindirmeyi başardı. Hastanede tedaviye alınan Bonılla'nın ayağında ezilmeler olduğu, soğuk nedeniyle el ve ayaklarında yanık ve ödem oluştuğu saptandı. Mucize eseri hayatta kaldığını söyleyen Bonılla, "Kaya diplerinde soğuktankorunmaya çalıştım. Çobanlar benigörmese açlık ve soğuktan ölecektim" ifadesini kullandı.
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