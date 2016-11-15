Genelkurmay Başkanlığının basın duyurusuna göre, "Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatı", Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, ABD, Bulgaristan, Pakistan ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 19-28 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

Tatbikat ile katılan birlik/komutanlıkların gerçek harekat ve görevlere hazırlıklarını desteklemek maksadıyla koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatı eğitimlerine imkan sunulması amaçlanıyor.

Tatbikata Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, bir korvet, bir lojistik destek gemisi, 2 deniz karakol uçağı, 4 helikopter, VLF BAFA (Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyonu) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir görev uçuşu katılacak.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında da Kanada'dan bir fırkateyn ve İspanya'dan bir lojistik destek gemisi olmak üzere toplam 2 gemi, Bulgaristan ve Pakistan'dan birer fırkateyn, Romanya'dan bir korvet, ABD'den bir muhrip ve bir deniz karakol uçağı, NATO Deniz Komutanlığından bir süratli analiz timi personeli, ABD, Bahreyn, Cezayir, Gürcistan, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan'dan toplam 16 gözlemci, 2 karargah subayı ve 3 süratli analiz timi personeli tatbikatta yer alacak.