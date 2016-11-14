Savunma ve havacılık devlerinin gözü Türkiye'de

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, bazı oda ile üniversiteler ve Teknopark İstanbul'un desteğiyle geçen yıl kurulan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, SAHA İstanbul'un, Türk sanayisinin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilmesi ve rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, THY Teknik, Kale Grubu, Bayraktar ve Kordsa gibi öncü firmaların da aralarında bulunduğu 194 şirketin üye olduğu derneğin, Edirne'den başlayarak Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce'ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65 bin sanayici firmanın ortak bir sinerji yakalaması hedefiyle çalıştığını anlattı.

Keleş, "Türkiye'nin savunma sanayisi ile alakalı üretemeyeceği hiçbir şey yok. Yeter ki bu konuda 'biz bunu yapacağız' diye irade ortaya koyalım. Tabii bu iradenin arkasına ihtiyaç duyulan para ve zaman da konulmalı. Bu 3'lü bir araya geldiği zaman Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinin millileştirmesi ile ilgili siyasi irade anlamında bir eksiklik bulunmadığını, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin de bu konuda çok istekli olduğunu dile getiren Keleş, Türk sanayisinin bu konuda iştahı ve altyapısı olduğunu vurguladı. Keleş, "Burada zincirin zayıf halkası oligarşik bürokrasi... 15 Temmuz bu konuda bir hayra vesile oldu. Milli projeleri engelleyecek yapılar dağıldı." dedi.

İlhami Keleş, savunma ve havacılık alanında Türk tedarik sanayisinin önemini her geçen gün artırdığını ifade ederek, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden olan Boeing'in kısa bir süre önce kendilerine görüşme talebinde bulunduğunu anlattı.

Boeing'den önce, Türkiye'ye de denizaltı üreten Alman şirketi Thyssen-Krupp yetkilileri ile görüştüklerini bildiren Keleş, Roketsan ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yöneticilerinin de dernek üyelerinin üretim merkezlerini gezerek incelemelerde bulunduğunu anlattı.

"İSTANBUL, HAVACILIĞIN DA, UÇAK BAKIMININ DA MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Keleş, dünyaca ünlü uçak üreticisi Airbus, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve helikopter üreticisi Sikorsky ile de benzer görüşmeler yapacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havacılığın devleri Türkiye'ye yöneldi. Bu firmalar Türkiye'den tedarikçi arıyor. Aslında bu firmalar her şeyi istiyor. Türkiye'nin yapacağı bütün parçalara talipler. Daha uygun fiyatlı ve alternatif tedarikçi arayışındalar. Türkiye de coğrafi olarak çok merkezi konumda. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte İstanbul, havacılığın da, uçak bakımının da merkezi haline gelecek. THY Teknik, uçak bakımı konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi ve önemli parça üretimlerine başladı."