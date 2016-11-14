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Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü.

Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 'yi kabul etti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:24
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