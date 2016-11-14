Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü.
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