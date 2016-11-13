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: “9 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Irak’ın kuzeyi nde keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

'dan yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 1 teröristin de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu ifade edildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyi nde keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen ve hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 9 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, Türkiye genelinde bölücü terör örgütüne yardım ve yatakçılık yapan toplam 20 işbirlikçinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 13:25
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