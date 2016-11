Pensilvanya'da dikkat çeken pankart

ABD yapılan seçimlerde işadamı Donald Trump'ın 45. Amerika Başkanı seçilmesinin ardından Pensilvanya eyaletinde düzenlenen gösteride Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhine pankart açıldı. FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Saylorsburg'daki çiftliğe yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Easton kentinde düzenlenen gösteriler sırasında Trump destekçileri, Gülen'in bölgelerinde olmasından duydukları rahatsızlığı da pankart açarak gösterdi. Trump destekçileri, Gülen'i işaret ederek üzerinde "Trump senin için geliyor FETO Gülen" (Trump is coming for you FETO Gulen) ifadesinin yer aldığı pankartı taşıdı.





ABD'de başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a karşı başta New York, Chicago ve Kaliforniya olmak üzere 4 gündür ülke genelinde çeşitli eyaletlerde protestolar gerçekleştirilirken Cumhuriyetçi adayın 20 seçici kurul üyesi kazandığı Pensilvanya'da da iki karşıt grubun gösterileri vardı.





Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'u destekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grubun Eston kent merkezinde düzenlediği gösteriler devam ederken yaklaşık 30 kişilik Trump taraftarlarıda karşı kaldırımda ellerinde Amerikan bayraklarıyla Trump için destek sloganları attı.





ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump'a, Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi çağrısında bulunan göstericiler, daha sonra hazırladıkları pankartı kasaba içerisindeki yolun kenarında sergiledi. Karşılıklı sloganların atıldığı, pankartların açıldığı gösteriler olaysız sona erdi.

MASKELİ TERÖR VE İSTİKRARSIZLIK...

Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn, elebaşı Gülen'e ilişkin bir yazı kaleme almıştı.

Flynn yazısında "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ın başdanışmanın yazısı üzerine ise, FETÖ elebaşının avukatları paniğe kapılarak yazılı bir açıklamayla Trump'a uyarıda bulunmuştu. ABD'nin Avukatlar Flynn'ın kaleme aldığı makalenin "Trump'ın politikası olmadığını ümit ettiğini" belirtmişlerdi.