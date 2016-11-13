İnsanlık öldü!

Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Fevzi Çakmak bulvarında bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında bakıcısıyla birlikte yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Hıdır Kuzudişli, camdan bakarken dengesini kaybetti. Yaşlı adam beton zemine çakıldı. Olayın ardından polis vesağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken,Kuzudişli'nin öldüğü belirlendi. Üzeriörtülen talihsiz adam için cenaze aracıbeklendi. Bazı vatandaşların, bir ATM'ninhemen önüne düşen adamın cansızbedenine rağmen para çekmeleri dikkatçekti. Yürek burkan bu manzara 'insanlıkölmüş' dedirtti.
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