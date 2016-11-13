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İnsanlık öldü!

İnsanlık öldü!
Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Fevzi Çakmak bulvarında bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında bakıcısıyla birlikte yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Hıdır Kuzudişli, camdan bakarken dengesini kaybetti. Yaşlı adam beton zemine çakıldı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Kuzudişli'nin öldüğü belirlendi. Üzeri örtülen talihsiz adam için cenaze aracı beklendi. Bazı vatandaşların, bir ATM'nin hemen önüne düşen adamın cansız bedenine rağmen para çekmeleri dikkat çekti. Yürek burkan bu manzara 'insanlık ölmüş' dedirtti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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