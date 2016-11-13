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Kuvvetli lodos nedeniyle Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDOdan sefer iptali
İstanbul Deniz Otobüslerinin () Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi genelinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle:
17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 18:00 Yenikapı - Yalova Deniz Otobüsü, 18:20 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot, 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü, 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadiköy Deniz Otobüsü, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 20:07
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