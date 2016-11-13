Emniyet kemeri!

Antalya'da dün 24 yaşındaki Serenay Y., parkta alkol aldı. Ardından dafalezlerin uç noktasına giderekağlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, tel örgü yüzünden genç kızın bulunduğu bölüme geçemedi. Teller, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek geçiş yolu açılmaya çalışırken, SerenayY.'nin dua edip kendisinifalezlerden sarkıttığınıgören Veysel Ocak, tel çitinüzerinden atlayarak diğertarafa geçti. Ocak, kendisini boşluğa bırakan genç kızı son anda kemerinden yakaladı. Serenay'ı ölümün kıyısında alan Veysel Ocak, "Tam atladığı sırada gözümü karartım ve kemerinden tuttum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
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