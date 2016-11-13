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Emniyet kemeri!

24 yaşındaki Serenay, 40 metre yükseklikteki den atlamaya kalkıştı. Bölgede bulunan Veysel Ocak, genç kızı kemerinden yakaladı

Emniyet kemeri!
Antalya'da dün 24 yaşındaki Serenay Y., parkta alkol aldı. Ardından da falezlerin uç noktasına giderek ağlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, tel örgü yüzünden genç kızın bulunduğu bölüme geçemedi. Teller, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek geçiş yolu açılmaya çalışırken, Serenay Y.'nin dua edip kendisini falezlerden sarkıttığını gören Veysel Ocak, tel çitin üzerinden atlayarak diğer tarafa geçti. Ocak, kendisini boşluğa bırakan genç kızı son anda kemerinden yakaladı. Serenay'ı ölümün kıyısında alan Veysel Ocak, "Tam atladığı sırada gözümü karartım ve kemerinden tuttum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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