17 bin bordo bereli başvurusu

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan bordo bereli alımına 2 haftada 16 bin 933 kişi başvurdu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf subay alınacak. Başvurular ay sonuna kadar devam edecek.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın personel ihtiyacının karşılanması için ilk kez Milli Savunma Bakanlığınca personel alımı yapılıyor.
Komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak.
NTV'de yer alan habere göre; Bordo bereli olmak için iki haftada 16 bin 933 kişi başvurdu.
Subaylık için en az lisans mezunu olmak ve KPSS'den en az 50 almak gerekiyor. En az ön lisans mezunu olan ve KPSS'den en az 50 alanlar ise, astsubaylık için başvurabiliyor. Başvurular, kasım sonuna kadar devam edecek.
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