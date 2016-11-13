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17 bin başvurusu

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan alımına 2 haftada 16 bin 933 kişi başvurdu. 'na 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf subay alınacak. Başvurular ay sonuna kadar devam edecek.

17 bin bordo bereli başvurusu
'nın personel ihtiyacının karşılanması için ilk kez Milli Savunma Bakanlığınca personel alımı yapılıyor.

Komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak.

NTV'de yer alan habere göre; olmak için iki haftada 16 bin 933 kişi başvurdu.

Subaylık için en az lisans mezunu olmak ve KPSS'den en az 50 almak gerekiyor. En az ön lisans mezunu olan ve KPSS'den en az 50 alanlar ise, astsubaylık için başvurabiliyor. Başvurular, kasım sonuna kadar devam edecek.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 14:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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abc abc

insallah gercek türkü tercih edersiniz ve özelliklede kayseri aksaray nigde sivas kusacasi anadolu timi olustur ki anadolu onlardan sorulsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.11.2016 16:15
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