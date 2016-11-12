Vicdansız hırsızlar

İstanbulGaziosmanpaşa'davicdanlarısızlatanbir olay yaşandı.13 yaşındakiEmreKara'nınengelli bebekarabası çalındı.Durumusaatlersonra farkeden Kara'nın ailesi, hırsızların bulunmasıiçin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nesuç duyurusunda bulundu. Engelliaracı olmadığı için evladının mağdur olduğunusöyleyen baba Fikret Kara, "Gecedurumu fark ettim ertesi gün karakola gittim.Temennim aracının bulunması. Yetkililerdenyardım bekliyorum" diye konuştu
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