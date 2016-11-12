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Vicdansız hırsızlar

Vicdansız hırsızlar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Emre Kara'nın engelli bebek arabası çalındı. Durumu saatler sonra fark eden Kara'nın ailesi, hırsızların bulunması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Engelli aracı olmadığı için evladının mağdur olduğunu söyleyen baba Fikret Kara, "Gece durumu fark ettim ertesi gün karakola gittim. Temennim aracının bulunması. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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