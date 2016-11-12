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Dışişleri'nden açıklaması

Sözcüsü Büyükelçi , müzakereleri hakkında, "Bu aşamada beklentimiz, tarafların sonuç odaklı ve yapıcı bir anlayışla müzakerelere devam etmeleri, nihai aşama olan beşli konferansın tarihini belirlemeleri ve 2016 yılının bitiminden önce Kıbrıs konusunda kapsamlı çözüme varılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişlerinden flaş Kıbrıs açıklaması

Sözcü Müftüoğlu, Müzakere sürecinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruya cevabında, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı arasında Ada'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme yönelik olarak 7-11 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Mont Pelerin'de gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış müzakerelere Rum tarafının talebi üzerine ara verildiğini belirtti.

Yoğunlaştırılmış görüşme turuna 20 Kasım'da Cenevre'de devam edileceğinin öğrenildiğini kaydeden Müftüoğlu, "Bu aşamada beklentimiz, tarafların sonuç odaklı ve yapıcı bir anlayışla müzakerelere devam etmeleri, nihai aşama olan beşli konferansın tarihini belirlemeleri ve 2016 yılının bitiminden önce Kıbrıs konusunda kapsamlı çözüme varılmasıdır. Müzakerelerin içinde bulunduğu bu yoğunlaştırılmış süreci kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 19:36
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