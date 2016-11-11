Mardin'de faaliyet gösteren ve aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma, İlim Yayma Cemiyeti ile Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetinin olduğu 57 sivil toplum örgütünden oluşan Mardin STK Platformu, Kaymakam Safitürk'ün terör örgütünün saldırısı sonucu katledilmesine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, insanların vazgeçilemez en temel ve kutsal hakkının yaşam hakkı olduğu, haksız yere insan canına kast edenlerin, dünyada en büyük suçu işledikleri gibi ahirette de en şiddetli azabı hak edecekleri belirtildi.

Güleryüzlü kişiliği ile Kaymakam Safitürk'ün vatandaşlar tarafından sevildiği vurgulanan açıklamada, "Kendisinin merhamet ve adalet duygusu ile hizmet ettiğine ve güler yüzlü kişiliği ile sıcak bir yüreğe sahip olduğuna tüm tanıyanları şahitlik etmektedir. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütünün cinayet ve saldırılarında her gün çıtayı biraz daha yükselterek bölgeyi yaşanmaz hale getirmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, terör örgütü PKK'nın mayın, bomba, tuzaklanmış araç ve patlayıcılarla iş yerlerini, çarşıları, yolları ve toplu yaşam alanlarını tahrip ederek kamu düzenini bozduğu bildirildi.

BÖLGE İNSANI TERÖRE BOYUN EĞMEYECEK

Bölge insanının teröre boyun eğmeyeceği aktarılan açıklamada, "İnsanımıza hizmet için burada bulunan öğretmenlerimizi, siyasetçilerimizi, polislerimizi, askerlerimizi, idarecilerimizi, muhtarlarımızı ve kaymakamlarımızı hedef alan terörün karanlık ve vahşi yüzü bu olay vesilesiyle bir kez daha açığa çıkmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"DÜŞÜN ARTIK BU HALKIN YAKASINDAN"

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Gittikçe daha çok nefret ve öfkeyi üstünüze çekiyor ve lanetleniyorsunuz. Bu saldırılar burada yaşayan halka sadece zarar vermektedir. Bu saldırıları yapanlar bu halkın dostu olamaz. Düşün artık bu halkın yakasından. Halkımız bu olayları yapanlara prim vermeyecek, teröre boyun eğmeyecek ve huzurlu, güvenli yarınlar için umudunu yitirmeyecektir."

Terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine kast edenlerin emellerine ulaşamayacağı kaydedildi.



