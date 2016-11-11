Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı ortak açıklama yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkla şöyle:

"Belarus'ta bu tür yatırımların daha da artacağını, işadamlarımızın ortak işlere gireceği heyecanını teyit edecektir. Yatırımlar çok daha farklı şekilde gelişecektir. İhracat ve nakliyecilerimizin Belarus'a ve üçüncü ülkelere sevkiyatını kolaylaştırmak için çalışmalar sürüyor. Ticaret hacmimizi Belarus'la 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz."

"Sivil havacılık noktasında THY Minsk'e sefer sayısını arttırma arzusundadır. Talimatlarımız Türkiye-Belarus arasındaki seferlerin artacağını, özel sektör kuruluşlarında da bu hatta çalışma arzusunda olanlar mevcuttur. Enerji noktasında ise Türk Akımı çalışmamız var. Azerbaycan'la ortak projemiz de mevcut. Ama enerjiye her geçen gün ihtiyacın arttığını düşünürsek bu konuda da bizlere düşen ne varsa, bunları yapmaya hazırız"

"Özellikle Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliği. Desteklediğimizi ifade etmek isterim. Ve bu konuda örgüt bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun başkanlığını Haluk Ilıcak başarılı şekilde yürüttü. Onun yerine Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu'nu görevlendirdik. Sizin de desteğinizle seçildiğinde başarılı olacağına inanıyorum"

"Büyükelçiliğimizle ilgili emlak konusunu gündeme getirmeyeceğim. Zaten talimatınızı vermiş bulunuyorsunuz. Burada gerçekten 10 dönüm kadar araziye yakışacak bir projeyi hayata geçiririz ve her iki ülke arasındaki ilişkileri de yürütme fırsatı bulunur"

"HER ZAMAN DAYANIŞMA HALİNDE OLDUK"

"Annesi Alina Göçen tarafından babasının izni hilafına Belarus'a kaçırılan Ekrem Deniz Göçen'in babasına iadesi ya da şahsi ilişki konusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Mehmet Ağaç adlı vatandaşımızın oğlu ile şahsi ilişkisi konusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Bu konudaki desteğiniz bizleri mutlu edecektir."

"Uluslararası adaylıklar konusunda aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her zaman dayanışma halinde olduk. Devam edeceğiz. Belarus'un AB ilişkileri noktasına olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. AB'nin Belarus'a yaptırımları büyük oranda kaldırılması yerinde oldu. Çok taraflı platformlarda Belarus aleyhine alınan kararlara katılmadık."

"Suriye konusunu detay ele alacak değilim ama oradaki terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden ülkemize olan tehditler devam ediyor. Sürekli olarak sınır illerimiz tehdit altındadır"