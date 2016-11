Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda Türkiye'yle ilgili, terörle mücadelede insan haklarından ödün verildiği ve operasyona katılan askerlerin sivil halka şiddet uyguladığına dair ibareler geçiyordu. CHP de AB raporuna paralel olarak Cizre için bir rapor hazırlamış ve "Operasyona katılan askerler hukuk önünde hesap versin" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, AB Uyum Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri ile birlikte TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE HAKKINDAKİ EN AĞIR RAPOR"

Doğan, "Bu rapor Türkiye hakkında yayınlanan en ağır rapor olma niteliğini kazandı"diyen CHP'li vekil Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇOK KAYGILIZ"

"Yaşanan bu gelişmeler karşında çok kaygılıyız. İnsani değerlerden, özgürlüklerden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Bu çok vahim bir durum. Diliyoruz ki bu raporda belirtilen eksiklikler hükümet tarafından ciddiyetle bir an önce ele alınsın ve katılım müzakerelerinde taahhüt edilen zorunluluklar bir an önce yerine getirilsin"