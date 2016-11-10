ERDOĞAN KANUN DIŞI HİÇBİR ŞEY İSTEMEMİŞTİR: Görev yaptığım 5 yılda, Sayın Erdoğan, benden kanun dışı hiçbir şey istememiştir.
İLKER BAŞBUĞ'A YANIT: Sayın Başbuğ'un hiç bilgi verilmemiştir tabirini yadırgamamak mümkün değildir. Söylenen söz yanlış değil onların istediği gibi ete kemiğe büründürülmüş bir bilgi verilemedi ama alınan bilgi sadece oydu.
OSLO İHANET DEĞİLDİR: Oslo ihanet değildir bunu söyleyenler yanılır. Kanın durdurulması için yapılmış bir hadisedir. Habur ihanet değildir, silahların bırakılması için yapılmıştır. Habur doğru başladı yanlışa döndü.
CEMAAT RAHATSIZDI: Cemaat çözüm sürecinin mevcut eliyle başarılmasından rahatsızdı. (PKK) örgütün bir bölümü istememiştir. FETÖ de bu hükümet tarafından çözülmesinden rahatsız olmuştur.
FETO'NUN BOYU KISA KALIR: 15 Temmuz bir büyük faciadır. Sadece FETO'nun, grubunun anlayışı ile realize edilmiş olamaz. FETO'nun boyu kısa kalır. Büyük bir beladan köşe başından dönülmüştür. FETÖ'ye karşı samimiyetle faaliyet yürütülüyor.
SUİKASTLERE DİKKAT ETMEK GEREKİR: İstihbari literatürde, darbe girişiminde başarısızlık olursa, sonrasında suikastler gelir. Darbe, zor iş. Suikastlere dikkat etmek gerekir, eski tecrübelerime binaen. Hiçbir bilgiye sahip değilim. Güvenlik son derece önemlidir.
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