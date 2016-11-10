Aydın Doğan, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) militanı Eyüp Can'a teslim ettiği ve FETÖ, PKK, sol terör örgütlerinin bülteni gibi çıkan Radikal gazetesini zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından Radikal.com.tr'yi de bir süre sonra kapatmıştı. Şimdi de terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın medyası gibi çalışan Radikal'in internet arşivi bir açıklama yapılmaksızın silindi.

Sitenin yayın hayatına son vermesinin ardından arşiv kullanımına açık kalan Radikal.com.tr'ye girmeye çalışan kullanıcılar, hurriyet.com.tr'ye yönlendiriliyor.



Site kapanmadan önce yöneticilerin, çalışanlarına arşivin silinmeyeceğine dair söz verdiği belirtilmişti



