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Doğan medyası 'in arşivini de sildi

ve sol örgütlerin bülteni gibi çalışan gazetesinin arşivi silindi. Neden böyle bir karar alındığı açıklanmazken Doğan medyasının bu kararı "yargılanma korkusundan arşivi sildiler" yorumlarına neden oldu.

Doğan medyası Radikalin arşivini de sildi

Aydın Doğan, Fetullahçı terör örgütü () militanı Eyüp Can'a teslim ettiği ve FETÖ, PKK, sol terör örgütlerinin bülteni gibi çıkan gazetesini zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından Radikal.com.tr'yi de bir süre sonra kapatmıştı. Şimdi de terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın medyası gibi çalışan Radikal'in internet arşivi bir açıklama yapılmaksızın silindi.

Sitenin yayın hayatına son vermesinin ardından arşiv kullanımına açık kalan Radikal.com.tr'ye girmeye çalışan kullanıcılar, hurriyet.com.tr'ye yönlendiriliyor.

Site kapanmadan önce yöneticilerin, çalışanlarına arşivin silinmeyeceğine dair söz verdiği belirtilmişti
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 09:56
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