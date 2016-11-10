Baba cinnet

Antalya'da bankaya 32 bin lira kredi borcu olan RecepPamuk (40) bunalıma girdi. İşsiz kalan Pamuk önceki gün cinnet getirdi. Eline ekmekbıçağını alan genç adam, oğluC. ile birlikte balkona çıktı.Küçük çocuğun gözü önündeboğazına bıçağı dayadı. Boğazı kesilen Pamuk kanlar içinde kalırken oğlu "Baba yapma" diyerek gözyaşı döktü. Çocuğunferyatlarını duyan komşularıpolis çağırdı. İhbar üzerinekısa sürede olay yerinegiden polis ekipleri Pamuk'usakinleştirmeye çalıştı. Gençadama borçları konusundayardım sözü verildi. Israra rağmen intihardan vazgeçmeyen Recep Pamuk, kendini yaralamaya devam etti. Küçük C. de babasını ikna edemedi. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonunda, olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi gitti. Burada bir süreRecep Pamuk ile görüşenEkşi, kendisine yardım sözüverip ikna etti. Ekşi, baba ileoğlunu ekip arabasına bindiripolay yerinden ayrıldı. Polisinmüdahale etmediği RecepPamuk, otomobile binerkenelindeki bıçağı da yere attı.Yakınları Recep Pamuk'un işsiz kaldığını bankaya 32 bin lira kredi borcu olduğu için bir süredir bunalımda olduğunu belirtti.
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