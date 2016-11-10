Baba cinnet

Antalya'da bankaya 32 bin lira kredi borcu olan Recep Pamuk (40) bunalıma girdi. İşsiz kalan Pamuk önceki gün cinnet getirdi. Eline ekmek bıçağını alan genç adam, oğlu C. ile birlikte balkona çıktı. Küçük çocuğun gözü önünde boğazına bıçağı dayadı. Boğazı kesilen Pamuk kanlar içinde kalırken oğlu "Baba yapma" diyerek gözyaşı döktü. Çocuğun feryatlarını duyan komşuları polis çağırdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri Pamuk'u sakinleştirmeye çalıştı. Genç adama borçları konusunda yardım sözü verildi. Israra rağmen intihardan vazgeçmeyen Recep Pamuk, kendini yaralamaya devam etti. Küçük C. de babasını ikna edemedi. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonunda, olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi gitti. Burada bir süre Recep Pamuk ile görüşen Ekşi, kendisine yardım sözü verip ikna etti. Ekşi, baba ile oğlunu ekip arabasına bindirip olay yerinden ayrıldı. Polisin müdahale etmediği Recep Pamuk, otomobile binerken elindeki bıçağı da yere attı. Yakınları Recep Pamuk'un işsiz kaldığını bankaya 32 bin lira kredi borcu olduğu için bir süredir bunalımda olduğunu belirtti.