Üst geçit işkencesi

METROBÜS, İstanbul için son derece önemli olsa da üst geçitlerden geçip eve ulaşmak artık işkence gibi. Son yıllarda Şirinevler'deki üst geçit, birçok kişinin ezilmesine neden oldu. Son günlerde öne çıkan yer ise Merter oldu. Metrobüs durağındaki çalışma sebebiyle bu durağı kullanacak vatandaşlar Merter durağına yönlendirilirken, bu durum bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi. Vatandaşların Merter durağından metrobüse binebilmek için kullandığı üst geçitte yoğunluk oluşurken, E-5'te de trafiğin kontrollü olarak sağlanması trafik çilesini de zirveye çıkardı. Vatandaşlar, Merter'de metrobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek için tam 45 dakika beklemek zorunda. Yetkililer, çalışmanın 15 gün daha süreceğini açıkladı. Metrobüs yolcularından Emel B., "Yetkililerin öngörüsüz olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde büyük zorluk yaşıyoruz. Bu kadar cahil insanların, binlerce kişiyi mağdur etmesinin bir cezası olmalı" dedi.
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