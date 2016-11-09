Avrupa terörü neden destekliyor sorusuna cevap vermedi

AB Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geleceği konusunun aralık ayında yapılacak dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.

Hahn, AB Komisyonunun hazırladığı Türkiye İlerleme Raporu'nun yayımlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin geleceğinin ne olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hahn, "Türkiye önemli bir ülke. Türkiye ile irtibat içinde olmalıyız. Ancak bazı ülkelerin açıklamaları var bunlar sır değil. Bugün AP üyelerini dinlemişseniz, onların söyledikleri çerçevesinde üyelik müzakereleri konusunda bazı endişeler olduğunu görürsünüz." dedi.

Konunun aralık ayında düzenlenecek olan AB Dış İlişkiler Konseyinde ele alınacağını kaydeden Hahn, "Bu konuda karar verecek olanlar, üye devletler ve oybirliği gerekiyor. Üye devletler tartışmalı ve karar vermeli. Ben şahsen, Türk dostlarımızla bu konuyu görüşmek için yetkilendirilmemi isterim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasından çekilebileceğine dair açıklamalara da değinen Hahn, "Bu tehditleri ilk kez duymuyoruz. Dürüst olmak gerekirse bir söylem var. Ama bu tür söylemler yardımcı olmaz. Dostlar ve ortaklar arasında bu tür söylemlerde bulunmak alışılagelen bir tarz değil." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRÜ DESTEKLEME SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Hahn, AA muhabirinin "İlerleme raporlarının eskide son dakika haber olarak verildiği ancak şimdilerde haber değerinin düştüğünü, ve gelinen bu durumda bazı ülkelerin bazı fasılları bloke etmesinden dolayı AB'nin de kendini suçlayıp suçlamadığı yönündeki sorusu üzerine", Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda gereğini yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AB yetkilisi, "Türkiye, AB'yi terör örgütlerini desteklemekle suçluyor. Siz de bu iddiayı reddediyorsunuz. Eğer terör örgütlerine destek vermiyorsanız neden terör örgütü liderleri AB ülkelerinde yaşıyor ve kanalları AB ülkelerinden yayın yapıyor" şeklinde soruya cevap vermekten kaçındı. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kaydeden Hahn, "Bunun AB topraklarında da çok sayıda olumsuz sonucu var. " demekle yetindi.