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alarmı

Keçi boynuzu alarmı
Eskişehir'de Mustafa Uygun, hiç yanından ayırmadığı keçisinin boynuzu kırılınca paniğe kapıldı. Hayvanı kucağında Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne taşıdı. Uygun'un güvenlik görevlileri ile personel ve hasta ile yakınlarının şaşkın bakışları arasında panik halinde içeriye girmesi, kameralara yansıdı. Uygun o anları şöyle anlattı: "Boynuzu, bir yere vurmuş olacak ki kırılmış. Sesini duyduğumda kırığı görür görmez panikledim. Aklıma ilk olarak hastane geldi. Doktorlar keçimin boynuzundaki kırığa tentürdiyot sürerek ilk müdahaleyi yaptılar. Daha sonra da veterinere gitmemi söylediler. Veterinerin uyutarak etmeye çalıştığı keçim, tekrar uyandırılamadı. Maalesef onu kaybettim. Çok üzgünüm. Keşke o kırıkla yaşasaydı."
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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