Firariye Fransız kalmadılar

Türkiye'de "FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlemek" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Can Dündar, önceki gün Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra dün de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından belediye binasında düzenlenen törenle fahri hemşehrilik nişanı aldı. Dündar'a daha önce Alman makamları tarafından geçici pasaport verilmişti.