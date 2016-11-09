FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla yönelik yürütülen soruşturma aralarında Pinhan Restaurant'un da olduğu 4 şirkete atanan kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi. Pinhan Restaurant, FETÖ'nün yıllardır gizli toplantı üssü olarak kullandığı yer olarak biliniyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birim Gayrimenkul Limited Şirketi ile bu şirkete bağlı kuruluşlarda, özellikle Maltepe'de bulunan Pinhan Restaurant'ta FETÖ/PDY ile ilgili toplantılar yapıldığı, terör örgütüne finansman sağlandığı iddiaları üzerine aralarında şirket ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında savcılık, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 4 şirkete daha önceden atanan kayyumların yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, söz konusu şirketlere, normal ticari faaliyetlerinden çok terör örgütünün finansmanını sağladıkları ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünde faaliyette bulunduklarına dair dosyada kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 17 Haziran'da Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kayyum ataması yapıldığı hatırlatıldı.
Hakimlik bu kapsamda, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül tarihinde yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19/1. maddesi uyarınca, Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Birim Sigorta Acenteliği Limited Şirketi, Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi ile Pinhan Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye atanan kayyumların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesine karar verdi.
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