Doğan medyası yine suçüstü yakalandı

Türk basın tarihine yüz karası olarak geçen Aydın Doğan medyası bir rezalete daha imza attı. Aydın Doğan'ın Posta gazetesi taşra baskısında manşetten verdiği haberde ABD'nin yeni başkanını ilan etti. Sandık açılış-kapanış saatlerinin eyaletten eyalete değişiklik gösterdiği ABD'de, ilk sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak. Fakat Aydın Doğan medyası "Clinton başkan" diye okurlarına haberi manşetten verdi.

DOĞAN MEDYASININ HABERCİLİK ANLAYIŞININ DELİLİ!

Aydın Doğan medyası "Clinton başkan" manşetiyle adeta okurlarının aklıyla dalga geçti. Posta gazetesinin bu manşeti Doğan medyasının habercilik anlayışını ve nasıl masabaşı haber yaptıklarını gözler önüne serdi. Haberde, "Amerika'da Demokratların 69 yaşındaki adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin 70 yaşındaki adayı Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı dün sonuçlandı. Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu. 241 milyon seçmenden 129 milyonu, diğer bir deyişle yüzde 54'ü oy kullandı" ifadelerine yer verdiler.



