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Doğan medyası yine suçüstü yakalandı

medyası 'de başkanlık seçimleri devam ederken başkanı ilan etti. gazetesinin bugünkü manşeti Doğan medyasının nasıl masabaşı habercilik yaptığını gözler önüne serdi.

Doğan medyası yine suçüstü yakalandı

Türk basın tarihine yüz karası olarak geçen medyası bir rezalete daha imza attı. Aydın Doğan'ın gazetesi taşra baskısında manşetten verdiği haberde 'nin yeni başkanını ilan etti. Sandık açılış-kapanış saatlerinin eyaletten eyalete değişiklik gösterdiği ABD'de, ilk sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak. Fakat Aydın Doğan medyası "Clinton başkan" diye okurlarına haberi manşetten verdi.

DOĞAN MEDYASININ HABERCİLİK ANLAYIŞININ DELİLİ!
Aydın Doğan medyası "Clinton başkan" manşetiyle adeta okurlarının aklıyla dalga geçti. Posta gazetesinin bu manşeti Doğan medyasının habercilik anlayışını ve nasıl masabaşı haber yaptıklarını gözler önüne serdi. Haberde, "Amerika'da Demokratların 69 yaşındaki adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin 70 yaşındaki adayı Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı dün sonuçlandı. Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu. 241 milyon seçmenden 129 milyonu, diğer bir deyişle yüzde 54'ü oy kullandı" ifadelerine yer verdiler.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 02:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bunların yaptığı gazetecilik değil kepazelik okumayın

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cevapla 09.11.2016 08:21
Osman Osman

Bu serefsizin tohumunun turkiyeye karsi dusmanligi nereden geliyor, sahipleri bunu ne diye besliyor ortaya cikarilmali. Bu itin gazetesini alip okuyaninda allah belasini versin bu hainliklerini gore gore.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 06:56
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