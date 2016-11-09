Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz.Zorlu bir kampanyadan sonra ABD'nin 45. Başkanı seçildi. Tabii ki ABD halkının tercihine saygımız var" dedi.

İşte Kalın'ın o açıklaması:

"ERDOĞAN, TRUMP'I ARAYACAK"

Tabii ki cumhurbaşkanımız kendisini tebrik edecek. Bugün bir telefon bağlantısı olacak. Böyle bir temasın olması ikili ilişkiler anlamında önem arz eden konular. Şu anda kesinleşmiş planlanan bir şey yok ama muhtemelen ziyaret konusunda Ocak - Şubat gibi tablo netleşir.