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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD'nin yeni başkanı Trump'la telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trumpla görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz.Zorlu bir kampanyadan sonra ABD'nin 45. Başkanı seçildi. Tabii ki ABD halkının tercihine saygımız var" dedi.

İşte Kalın'ın o açıklaması:

"ERDOĞAN, TRUMP'I ARAYACAK"
Tabii ki cumhurbaşkanımız kendisini tebrik edecek. Bugün bir telefon bağlantısı olacak. Böyle bir temasın olması ikili ilişkiler anlamında önem arz eden konular. Şu anda kesinleşmiş planlanan bir şey yok ama muhtemelen ziyaret konusunda Ocak - Şubat gibi tablo netleşir.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 15:15
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