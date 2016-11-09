Bu ne şiddet!

Antalya'da iki kişi, kız kardeşlerine küfür ettiği iddiasıyla halk otobüsü şoförü Ali Yılmaz'ı, demir çubuklarla öldüresiye dövdü. Yılmaz, geçen cuma sabahı 06:30 sıralarında otobüsünde temizlik yapmaya başladı. Tam bu sırada arka kapıdanbinen bir kişinin demir çubuklu saldırısınauğradı. Karşı koymaya çalışan Yılmaz'a, ikinci bir kişi daha otobüse binerek yine demir çubukla vurmaya başladı. Aldığı darbelerinetkisiyle yere düşen Yılmaz,yerde de saldırganlarıntekmelerine maruz kaldı.
CANINI ZOR KURTARDI
Avazı çıktığı kadar bağırdığını anlatan Yılmaz, saldırganlar kaçtıktan sonra zorlukla polisi aradı. Yılmaz, "Saldırganlarıngaspçı olduklarını düşündüm.Onlara ne istiyorsanız alındedim. Ama onlar durmadanvurdu. Öleceğimi düşündüm.Henüz olayın şokundayım" dedi.
BENZERLİK KURBANI!
Daha sonra polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın gasp olmadığının anlaşıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Bir gün önce başkabir şoför arkadaşımız benim otobüsümebenzer aracında 20 yaşlarındaki bir kızlatartışmış. Genç kız durağına geldiğinde o şoför arkadaşıma arkadaşlarının geleceğini söyleyerek beklemesini istemiş. Şoför arkadaşım o esnada genç kızla biraz tartışmış ama uzatmamış. Genç kız arkadaşıma 'Hepiniz aynısınız şerefsizler' diye bağırmış. Beni dövenler büyük olasılıkla bu nedenle bu saldırıyı düzenledi" dedi.
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