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Bu ne şiddet!

İki genç, kız kardeşlerine küfür ettiği iddiasıyla ne demir çubuklarla saldırdı. Ancak kızla tartışan sürücünün, yiyen kişi olmadığı ortaya çıktı

Bu ne şiddet!
Antalya'da iki kişi, kız kardeşlerine küfür ettiği iddiasıyla halk otobüsü şoförü Ali Yılmaz'ı, demir çubuklarla öldüresiye dövdü. Yılmaz, geçen cuma sabahı 06:30 sıralarında otobüsünde temizlik yapmaya başladı. Tam bu sırada arka kapıdan binen bir kişinin demir çubuklu saldırısına uğradı. Karşı koymaya çalışan Yılmaz'a, ikinci bir kişi daha otobüse binerek yine demir çubukla vurmaya başladı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen Yılmaz, yerde de saldırganların tekmelerine maruz kaldı.

CANINI ZOR KURTARDI
Avazı çıktığı kadar bağırdığını anlatan Yılmaz, saldırganlar kaçtıktan sonra zorlukla polisi aradı. Yılmaz, "Saldırganların gaspçı olduklarını düşündüm. Onlara ne istiyorsanız alın dedim. Ama onlar durmadan vurdu. Öleceğimi düşündüm. Henüz olayın şokundayım" dedi.

BENZERLİK KURBANI!
Daha sonra polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın gasp olmadığının anlaşıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Bir gün önce başka bir şoför arkadaşımız benim otobüsüme benzer aracında 20 yaşlarındaki bir kızla tartışmış. Genç kız durağına geldiğinde o şoför arkadaşıma arkadaşlarının geleceğini söyleyerek beklemesini istemiş. Şoför arkadaşım o esnada genç kızla biraz tartışmış ama uzatmamış. Genç kız arkadaşıma 'Hepiniz aynısınız şerefsizler' diye bağırmış. Beni dövenler büyük olasılıkla bu nedenle bu saldırıyı düzenledi" dedi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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