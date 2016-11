Burnunu soktuğu her işte büyük kayıplar yaşayan Aydın Doğan, Amerika Başkanlık Seçimlerinde de büyük hezimete uğradı. ABD Başkanlık seçiminde Donald Trump büyük bir sürpriz yaparak ABD'nin 45. başkanı olduğunu ilan etti.



Kaybedenler ise New York Times gibi Amerikan merkez medyası, Rothschild gibi sermaye, Wall Street gibi finans çevreleri, Hollywood gibi algı operatörleri oldu.



Ama buzdağının görünmeyen yüzünde Türk düşmanları Türkiyenin kuyusunu daha rahat kazabilmek için bir takım planlar içerisindeydi ve asıl kaybeden FETÖ, PKK ve Türkiye'de Clinton'u umut olarak görüp siyasi hesap yapan çevreler oldu! Türkiye karşıtı her eyleme gözü kapalı imzasını atan Aydın Doğan o isimlerin başında geliyordu ve o da diğer yoldaşları gibi bir kez daha kaybetti.



ABD Başkan seçimlerinde henüz sandıklar açılmamışken kendinden emin bir şekilde "Clinton başkan" manşeti atan Posta gazetesi de masa başından haber yapmanın cezasını çekti ve rezil oldu!

Posta'nın yoldaşı Hürriyet gazetesi de bugün Clinton'ın kazanacağı ihtimalini birinci sayfasına taşıdı.





Aydın Doğan Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan için "Muhtar bile olamazsın" dediği günden bu yana hep kaybetti. Doğan kaybetme işini çok sevdi, sadece Türkiye değil Amerika Başkanlık seçimlerinde de kaybedenlerden oldu.

İşin ilginç yanı ise, Aydın Doğan'ın ortağı olduğu Mecidiyeköy'deki Trump Towers projesini şuanda ABD 45. Başkanı seçilen Trump ile yapmasıydı. Buna rağman gazetesinden "Clinton başkan" manşeti atarak, Clinton'a yatırım yapması Aydın Doğan'ın aynı zamanda ne kadar güvenilmez biri olduğunu da kanıtladı.

Bütün bu başarısızlık ve kaybetme öyküsünün ardından ise artık akıllara tek bir cümle gelir oldu: "Beceremedin Aydın Doğan, çek git artık!"