Uzun menzilli füze ihalesinde yeni gelişme

SSM'de basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir'e Çin ile sözleşme görüşmelerine son verilen Türkiye'nin ilk uzun menzilli füze projesinde Rusya ile sürdürülen müzakerelerde hangi aşamaya gelindiği soruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından uzun menzilli füze projesinde de iki ülkenin işbirliği yapabileceği açıklanmıştı.

"Bu konudaki söylemimiz hep aynı ve yol haritamız belli. Biz ihalenin iptal olduğunu söyledik ancak projemizin iptal olmadığını belirttik. Biz bununla ilgili olarak milli geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreç içinde bize destek verme durumunda olan, ülke ve firmalardan da destek alabileceğimizi, teknik işbirliği yapabileceğimizi, daha önce ihaleye teklif veren şirketler dahil olmak üzere çeşitli istekli taraflarla görüşebileceğimizi söyledik. Şu anda konumumuz aynıdır" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinliler bu konuda görüşmek istediğinde onlarla görüşüyoruz, Thales görüşmek isterse onlarla görüyoruz, Ruslar görüşmek isterse onlarla... Yani bizim bu anlamda yol haritamız belli, bizimle teknik anlamda işbirliği yapmak veya projemize destek olmak isteyen firmaların kapımızı çalmaları durumunda da bunlarla görüşmemiz konusunda açık olduğumuzu söyledik."

Demir'e proje kapsamında hazır alıma kesinlikle karşı olup olmadıkları, Rusya'nın S400 füzelerini sunmayı teklif etmesi durumunda Ankara'nın tepkisinin ne olacağı da soruldu. Cevabında hazır alıma değinmeyen, ancak "hızlı temin" için çalışmalar yapılabileceğini belirten Demir, "Optimum tercih ne olur bu çalışmalar içinde görülür. Yani Rusya üzerinden konuşmuyorum, diğer konuştuğumuz kavramlarda da sürekli olarak biz milli geliştirmeye başladık ancak... (geliştirme süreci) 5-6-7 yıl gibi bir zamana yayılıyor ise, o gelişme süreci devam ederken teknik olarak işbirliği yaptığımız kuruluş ile daha hızlı temine yönelik bazı faaliyetler yapılabilir" diyen Demir, "Bunun için de belki yerlilik oranımız azalabilir, belki yabancı payı artabilir ama ihtiyaçla milli gelişmenin optimum buluşma noktasından bahsedebilirim" dedi.

Türkiye, ilk uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi için yapılan ihalede, katılımcı Batılı şirketleri de şaşırtan bir kararla Çin ile sözleşme görüşmelerine başlamıştı. Ankara teknoloji transferine sıcak bakması ve düşük maliyeti nedeniyle Çin'i tercih etse de, müzakereler sonuç vermedi ve Kasım'da projenin iptali açıklandı.

ALTAY TANKI PROJESİ VE DİZEL MOTOR İHALESİ

Altay tankı projesinde gelinen son aşamayı da değerlendiren Demir, projede sözleşme gereği geliştirme yapan Otokar'dan seri üretim için yenilenmiş bir teklif daha istediklerini ve onun değerlendirmesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtirken "Değerlendirmede vakit alan unsurlar var ama onun ucuna geldik" dedi.

Sorular üzerine tankın dizel motor ve güç grubunu geliştirme sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin de bilgi veren Demir, ihale kapsamında yabancı teknik destek sağlayıcı konusunda firmanın öngördüğü destek sağlayıcı ile mutabakat sağlanamadığını kaydetti. Altay tankının güç grubu ve dizel motorunun geliştirilmesi ihalesini Tümosan kazanmıştı.

Demir görüşülen ikinci yabancı teknik destek sağlayıcı ile de pürüzler çıkması üzerine üçüncü bir teknik destek sağlayıcı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.