Nazlı bulundu

İzmir Bornova'da sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı B.Ç. tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Nazlı T. bulundu. İddiaya göre45 yaşındaki B.Ç. Facebook'a gençlikfotoğrafını koyup Nazlı'yı kandırdı.Okulun önünde buluştuğu B.Ç.'ninyaşını öğrenen genç kız görüşmekistemedi. Aynı gün ailesi Nazlı'ya birdaha ulaşamadı. Kızının hayatından endişe eden baba Adem T. hemen polise giderek adamdan şikayetçi oldu. İhbar üzerine soruşturma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 9 gün sonra B.Ç. ile Nazlı'nın Kütahya'da olduğunu tespit etti. Kütahya polisi ile gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. yakalanırken, kaçırıldığı ileri sürülen genç kız da bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'e götürülen Nazlı T. ailesine teslim edildi. B.Ç. hakkında ise yaşı küçük çocuğu kaçırmak ve zorla alıkoymak suçlarından işlem yapıldı.
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