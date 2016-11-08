Kocaman Kahraman

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Yüzbaşı AlperKocaman'ın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı.Kahraman Kocaman, 4 Kasım'da DEAŞ terörörgütüne karşı mücadele ederken PYD ve DEAŞ'ınyoğun top ve havan saldırıları altında öne çıkarakEl Bab'a giden bir bölgedeki kritik bir hedefin elegeçirilmesi için 'Arkadaşlar bu bölgeyi mutlakaelde bulundurmamız lazım, haydi arkadaşlar'dedi. Yüzbaşı Kocaman, ellerini havaya kaldırdığı esnada,PYD/PKK'nın bulunduğu bir mevziden atılan havanmermisinin yakınında patlaması sonucunda koltuk altındangiren bir şarapnel parçasıyla önce sendeledi, arkadaşlarınada belli etmek istemedi, biraz daha ilerledi. Kolundaakan kanı fark etti. Yanındaki askerler, 'Komutanımyaralanmışsınız, durun ne olur durun!' dediler.'Bir şeyim yok ufak bir parça geldi, devamedelim az kaldı, durmayın, durmayın'dedi ve ilerlemeye sürdürdü. Gücü tükenipdizlerinin üstüne çöktüğü ana kadarhedefe gitti, sonra şehitlik mertebesineulaştı. Askerleri o anda gözyaşlarınahakim olamadı. Arkadaşları, "YüzbaşıKocaman, güçlü liderliğiylehep ön saflarda savaşmayıseviyordu" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.