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Kocaman Kahraman

operasyonunda şehit olan Yüzbaşı ’ın, vurulduktan sonra bile kritik noktanın ele geçirilmesi için hedefe yürüdüğü belirtildi...

Kocaman Kahraman
Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Yüzbaşı Alper Kocaman'ın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Kahraman Kocaman, 4 Kasım'da DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ederken PYD ve DEAŞ'ın yoğun top ve havan saldırıları altında öne çıkarak El Bab'a giden bir bölgedeki kritik bir hedefin ele geçirilmesi için 'Arkadaşlar bu bölgeyi mutlaka elde bulundurmamız lazım, haydi arkadaşlar' dedi. Yüzbaşı Kocaman, ellerini havaya kaldırdığı esnada, PYD/PKK'nın bulunduğu bir mevziden atılan havan mermisinin yakınında patlaması sonucunda koltuk altından giren bir şarapnel parçasıyla önce sendeledi, arkadaşlarına da belli etmek istemedi, biraz daha ilerledi. Kolunda akan kanı fark etti. Yanındaki askerler, 'Komutanım yaralanmışsınız, durun ne olur durun!' dediler. 'Bir şeyim yok ufak bir parça geldi, devam edelim az kaldı, durmayın, durmayın' dedi ve ilerlemeye sürdürdü. Gücü tükenip dizlerinin üstüne çöktüğü ana kadar hedefe gitti, sonra şehitlik mertebesine ulaştı. Askerleri o anda gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları, "Yüzbaşı Kocaman, güçlü liderliğiyle hep ön saflarda savaşmayı seviyordu" yorumunu yaptı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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