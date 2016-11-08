"Gülen bana etek giyip gezeceksin dese giyerim”

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, 2'si tutuklu 74 sanık hakkında açılan davanın sekizinci duruşması görüldü.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Mersin Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün ve Nurettin Aytuğ ile FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen tanık Mehmet Şamil Şenalp, "Sanık Abidin Gürsoy, avukatların abisidir. Sık sık Pensilvanya'ya gider. Dönüşte hacdan gelmiş gibi ziyaret ediliyordu. Bazı konularda eleştiride bulunulduğunda, 'Fetullah Gülen'in, bana 'Adın Ayşe, bundan sonra etek giyeceksin' demesi halinde itiraz etmeden eteğimi giyer gezerim' demişti." ifadelerini kullandı.

Başka bir FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan sanık Abidin Gürsoy da 15 Temmuz darbe girişiminin kendileriyle ilgisi olmadığını savundu.

Gönülden bağlı olduğu "hizmet hareketini" terör örgütü olarak görmediğini anlatan Gürsoy, "Benim gibi olan hiç kimse polisine, askerine, milletine silah çekmez." diye konuştu.

Söz alan müşteki avukatının "FETÖ" demesi üzerine Gürsoy, mahkeme başkanına "FETÖ' diye hakaret etmesin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sanıklar hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak", "soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında 19 ilde düzenlenen operasyonların gözaltı gerekçesinde, zanlıların, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin 2008'deki operasyonunda, Konya merkezli Okyanus Şirketler Grubu Başkanı Nusret Argun ve 249 kişiye asılsız delillerle işlem yaptıkları iddiası yer alıyor.

Gerekçede, o dönemde Okyanus İnşaat'ın yaklaşık 200 dairesine satılmaması için tedbir konulduğu ancak zanlılardan birinin bu dairelerden 2'sini usulsüz şekilde daha ucuza satın aldığının ortaya çıktığı kaydediliyor.

Yine emniyet mensubu olduğu belirtilen şüphelinin, Konya'daki emlak şirketinin reklamında oynadığı ve karşılığında 2 daire aldığı öne sürülüyor.

Ayrıca, iş adamı Argun'un borsada halka arz edilen 75 milyon liralık doğalgaz şirketinin değerinin usulsüz soruşturmalarla düşürüldüğü ve değerinin çok altında, 11 milyon liraya başka bir iş adamına sattırıldığı iddia ediliyor.

Dönemin İl Emniyet Müdürü Salih Tuzcu, kırmızı bültenle aranıyor.