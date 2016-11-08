Darbesever avukat İstanbul'da yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecileri öven tweetleriyle dikkat çeken ve FETÖ'cü avukatlar dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergenekon davasının ve MİT TIR'larını durduran Jandarma Bölge Komutanı'nın avukatı Vural Ergül İstanbul'da yakalandı.

Ayrıca Uğur Dündar'ın da eski avukatı olan ve 2007'de Ergenekon avukatı olarak kamuoyunun karşısına çıkan Ergül, 15 Temmuz gecesi şu tweetleri atmıştı:

#YURTTASULHKONSEYİ nerede kaldın? Niye geç kaldın? :)))

#YURTTASULHKONSEYİ işbaşında! :)))

Bin yaşa #YURTTASULHKONSEYİ. Bu bir 27 Mayıs kopyası askeri darbedir! Teşekkürler TSK!

Genelkurmay'dan resmi açıklama: TSK ülke yönetimine tümüyle el koymuştur! Hayırlı olsun, Teşekkürler Genelkurmay... (Erdoğan'ın Facetime görüşmesinin fotoğrafıyla) Recep sen bu hallere düşeceğini hiç düşünmedin mi?

YAKALANDI

Hakkında bu tweetler sebebiyle gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayınca yakalama kararı çıkarılan Ergül uzun süredir aranıyordu. Bugün Göksu Şehit Er Ersin Okulu'nda bir törene katılan Vural Ergül, burada polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ergül, sorguya alındı.

Vural Ergül'ün Ergenekon'un aktörlerinden Kanada'da yaşayan Tuncay Güney'le de irtibatı biliniyor. Ergül MİT TIR'larını durduran Adana eski Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da avukatıydı.



Nazif KARAMAN