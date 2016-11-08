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Çavuşoğlu'ndan 'ya ders gibi açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 'in telefonda bekletilmesi haberlerinin sorulması üzerine, "Türkiye'de çok yoğunuz, çok işimiz var. Burası ikinci sınıf bir ülke değil. Benim işlerim var. Ne zaman uygun olursam o zaman görüşürüz" dedi.

Çavuşoğlundan Almanyaya ders gibi açıklama
, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rakka operasyonu ile ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, "En son ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinde de 'Sadece kuşatmada yer alacaklar, Rakka'nın içine girmeyecek' dediler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz" dedi.

RAKKA OPERASYONU
Rakka operasyonuyla ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, "Operasyondan çok operasyon sonrasını da iyi planlamak lazım. Özellik Rakka'ya başka terör örgütleri ile gitmenin yanlış olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Başından beri ABD, Rakka'nın kuşatılmasında YPG'nin yada demokratik güçlerin rol alabileceğini söylediler. En son ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinde de 'Sadece kuşatmada yer alacaklar, Rakka'nın içine girmeyecek' dediler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz. Özellikle ortaklarımızın bize verdiği sözü tutmasını her zaman bekleriz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözü sonuna kadar tutuyoruz. Münbiç'te verilen söz henüz tutulmadı. Dolaysıyla tüm bu anlaşmalara rağmen biz de temkinli davranıyoruz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "PKK ve YPG arasında hiçbir fark yok. Kimse bize bunu anlatmaya kalkmasın. ABD Kobani'den beri YPG'ye silah veriyor. ABD'den YPG'ye silah vermemesini istedik" dedi.

ABD'li üst düzey bir subayın Ankara'da olması önemli. Ama ABD Büyükelçiliği'nde olacak. Genelkurmay Başkanları arasında, askerler arasındaki diyalog ve işbirliğinin dha etkili olabilmesi için... Bizim Genelkurmay Başkanlığımızın önerisiydi. ABD tarafı da bunu kabul etti" diye konuştu.

Başika Kampı ile ilgili olarak Irak ile görüşmelerimiz devam ediyor. İsteriz ki diplomasi yoluyla gereksiz tırmandırılan bu sorunu biz çözelim" dedi.

"NE ZAMAN UYGUN OOLURSAM O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"
Dışişleri Bakanı Frank-Walter 'i telefonda bekletilmesi haberlerinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu "Türkiye'de çok yoğunuz, çok işimiz var. Burası ikinci sınıf bir ülke değil. Benim işlerim var. Ne zaman uygun olursam o zaman görüşürüz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Almanya bizim değil bize karşı olanların yanında. Türkiye düşmanlarını tolere ediyorlar. FETÖ'cüler neden Almanya'ya gitti, tesadüf değil. Teröre kucak açan Almanya'ya tepki gösteriyoruz. FETÖ'cülere en fazla kucak açan ülke Almanya" diye konuştu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 12:44
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Demokrasi satan Demokrasi satan

KAOS haklari, KRIZ özgürlükleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 14:21
berk berk

almanyadaki 3 milyona varan gerçek Türkler, almanları tükürüğü ile boğar

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 08.11.2016 13:54
FatihSultan23 FatihSultan23

Helal sana Sayın Bakanım o kadar terörist sevicilere asla taviz yok. o kadarrrrr.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 08.11.2016 13:35
ADANALI ADANALI

ALLAHINIZA GURBAN..BURASI ARTIK BÜYÜK TÜRKİYE..AB VE ABD NİN BİLDİĞİ ELPENÇE DURAN İMF MEMURLARININ KARŞISINDA DİZ ÇÖKEN SİYASETÇİLER ESKİDENDİ....

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 08.11.2016 12:56
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