RAKKA OPERASYONU
Rakka operasyonuyla ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, "Operasyondan çok operasyon sonrasını da iyi planlamak lazım. Özellik Rakka'ya başka terör örgütleri ile gitmenin yanlış olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Başından beri ABD, Rakka'nın kuşatılmasında YPG'nin yada demokratik güçlerin rol alabileceğini söylediler. En son ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinde de 'Sadece kuşatmada yer alacaklar, Rakka'nın içine girmeyecek' dediler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz. Özellikle ortaklarımızın bize verdiği sözü tutmasını her zaman bekleriz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözü sonuna kadar tutuyoruz. Münbiç'te verilen söz henüz tutulmadı. Dolaysıyla tüm bu anlaşmalara rağmen biz de temkinli davranıyoruz" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, "PKK ve YPG arasında hiçbir fark yok. Kimse bize bunu anlatmaya kalkmasın. ABD Kobani'den beri YPG'ye silah veriyor. ABD'den YPG'ye silah vermemesini istedik" dedi.
ABD'li üst düzey bir subayın Ankara'da olması önemli. Ama ABD Büyükelçiliği'nde olacak. Genelkurmay Başkanları arasında, askerler arasındaki diyalog ve işbirliğinin dha etkili olabilmesi için... Bizim Genelkurmay Başkanlığımızın önerisiydi. ABD tarafı da bunu kabul etti" diye konuştu.
Başika Kampı ile ilgili olarak Irak ile görüşmelerimiz devam ediyor. İsteriz ki diplomasi yoluyla gereksiz tırmandırılan bu sorunu biz çözelim" dedi.
"NE ZAMAN UYGUN OOLURSAM O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i telefonda bekletilmesi haberlerinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu "Türkiye'de çok yoğunuz, çok işimiz var. Burası ikinci sınıf bir ülke değil. Benim işlerim var. Ne zaman uygun olursam o zaman görüşürüz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Almanya bizim değil bize karşı olanların yanında. Türkiye düşmanlarını tolere ediyorlar. FETÖ'cüler neden Almanya'ya gitti, tesadüf değil. Teröre kucak açan Almanya'ya tepki gösteriyoruz. FETÖ'cülere en fazla kucak açan ülke Almanya" diye konuştu.
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KAOS haklari, KRIZ özgürlükleri
almanyadaki 3 milyona varan gerçek Türkler, almanları tükürüğü ile boğar
Helal sana Sayın Bakanım o kadar terörist sevicilere asla taviz yok. o kadarrrrr.
ALLAHINIZA GURBAN..BURASI ARTIK BÜYÜK TÜRKİYE..AB VE ABD NİN BİLDİĞİ ELPENÇE DURAN İMF MEMURLARININ KARŞISINDA DİZ ÇÖKEN SİYASETÇİLER ESKİDENDİ....
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