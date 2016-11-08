Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.2002'den itibaren her biri devrim niteliğindeki tüm icraatlarımızı Ankara'dan sizlerin arasından gerçekleştirdik. Ülkemize çağ atlatan sessiz devrimleri hep bu güzel şehirden gerçekleştirdik. Bizimle Ankara şaha kalktı, Türkiye şaha kalktı.

Keçiören'in ulaşım sorunu hafifletmek için çalışmalar devam ediyor. 31 Ağustos'ta Keçiören Metrosu'nun test sürüşlerine başladık. Yakın zamanda sene başından itibaren Keçiören Metrosu hizmete giriyor. Ulaşım çilesi sona eriyor. Bütün Keçiörenliler sevinecek.

Ama iki genç üzülecek. Yazdıkları tweette diyor ki birbirlerine 'Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun bitmesin' Metro bitiyor ama sizin aşkınız hiç bitmesin gençler. Sayın Cumhurbaşkanım bu tören vesilesiyle Yavuz Sultan Selim Bulvarı da hizmete giriyor. Köprümüz 26 Ağustos'ta hizmete girdi. İstanbul'un trafiğini rahatlatan çok önemli çok büyük bir proje.

Değerli kardeşlerim Selçuklu Gülhane Basın Caddelerinin kesişiminden başlayan bu bulvar 2 şeritli gidiş ve geliş olarak tamamlandı. Trafik yüzde 40 oranında rahatlayacak. Fatih Köprüsü'nün yükü alınacak. Keçiören'in alternatif çıkışı yoktu, ama bu bulvarla alternatif çıkışı da olmuş olacak.



Bugün 88 projenin toplu açılışını yapıyoruz. Tutarı ne kadar 2 milyar TL. Ankara için helal olsun, daha fazlasına layık. Ankara son 14 yılda gerek şehircilik gerek altyapı yatırımları bakımından... Biz sizler için bütün şehirlere örnek olacak şehircilik çalışmasını yapıyoruz. Bugün dünya şehircilik günü. Bu anlamda ayrıca mutluluk yaşıyoruz.

Parkları, yeşil alanları ve dinlenme merkezleriyle örnek hizmetleri Ankara bir bir hakediyor. Ankara nüfusunun yüzde 98'i doğalgaz kullanıyor. Şehir içi otobüslerin yüzde 80'i de temiz yakıt doğalgaz kullanıyor. Tükettiği kadar elektriği üretiyor. Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünü Mamak'ta gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en büyük restorasyon çalışması da Ankara'da. İnşallah Türksat 6A uydumuzda yüzde 100 Türk işçiliği ile Ankara'da üretilecek.

Ankara'yı hızlı tren ağlarının merkezi yapacağız. 29 Ekim'de Avrupa'nın en büyük 6., Türkiye'nin en büyük hızlı tren garını da yaparak hizmete soktuk. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Segili Ankaralılar hizmet ve eserlerimizle 81 vilayetimize projeler, eserler kazandırıyoruz.

2023 hedeflerimize kararlı bir şekilde gidiyoruz. Yarın bugünden daha güzel olacak. Arkamızda kaya gibi milletimizin duası var.