Abdülhamid’in unutulan mirası

Sultan 2. Abdülhamid’in 1869-1908 yıllarına ait, Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar’daki mal varlığına ilişkin 7 bin 756 taşınmazının tapu kayıtları ortaya çıktı... Yetkililer, “Mirasçılarından arayan hiç olmadı” dedi..
Sultan 2. Abdülhamid'in çeşitli ülkelerde yaşayan torunlarının açtığı miras davalarıyla zaman zaman tartışılan mal varlığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde ayrıntılı kayıtlar yer aldığı ortaya çıktı. Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, 2. Abdülhamid'in şahsi mal varlığına ilişkin 3 tapu kayıt defteri bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, "3 defterde 2. Abdülhamid'e ait 1869-1908yıllarına ait Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar veTrakya'da 7 bin 756 taşınmazıntapu kaydı bulunuyor. Kayıtlariçinde tarla, bağ, bahçe,mera, koru, çiftlik, konak,hane, değirmen, maden, zeytinlik,kahvehane ve dükkan gibibirçok taşınmaz yer alıyor.Abdülhamid'in Anadolu'da2 bin 369 taşınmaz kaydı davar. İstanbul, İzmir, Balıkesir,Çanakkale, Tekirdağ,Adıyaman, Denizli, Giresun,Aydın, Sivas, Burdur,Manisa, Kırklareli ve Edirneillerinde yer alıyor. Butaşınmazların bir milyon256 bin 947 dekarı halen 2. Abdülhamid'in üzerindekayıtlı. 391 bin 573 dekarı Hazine'ye, 8 bin 627 dekarıda şahıslar adına geçmiş gözüküyor" dedi. 2. Abdülhamid'e ait Balkanlar'da da 2 bin 843'ü Yunanistan, bin 424'ü Arnavutluk, 8'i Bulgaristan, 5'i Makedonya'da olmak üzere 4 bin 280 taşınmaz kaydı olduğunu belirten yetkililer, bunların da 220 bin 23 dekarının halen Abdülhamid'in adına kayıtlı olduğuna dikkat çekti.
ORTADOĞU'DAKİMAL VARLIĞI
Sultan 2. Abdülhamid'in Ortadoğu'daki mal varlıklarına ilişkin olarak, defterlerde Suriye'de 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 223, Irak'ta 83, Arabistan'da 60, İsrail'de 10, Libya'da da 8 olmak üzere toplam bin 107 kaydın bulunduğu açıklandı. Abidin Türkoğlu, "Biz sadece bu kayıtların muhafazası noktasında çalışıyoruz. Abdülhamid'in mirasçılarından ise şu ana kadar bizi arayan olmadı" dedi.
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