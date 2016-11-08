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Abdülhamid’in unutulan

Sultan 2. Abdülhamid’in 1869-1908 yıllarına ait, Anadolu, ve Balkanlar’daki na ilişkin 7 bin 756 taşınmazının tapu kayıtları ortaya çıktı... Yetkililer, “Mirasçılarından arayan hiç olmadı” dedi..

Abdülhamid’in unutulan mirası
Sultan 2. Abdülhamid'in çeşitli ülkelerde yaşayan torunlarının açtığı miras davalarıyla zaman zaman tartışılan na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde ayrıntılı kayıtlar yer aldığı ortaya çıktı. Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, 2. Abdülhamid'in şahsi mal varlığına ilişkin 3 tapu kayıt defteri bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, "3 defterde 2. Abdülhamid'e ait 1869-1908 yıllarına ait Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar ve Trakya'da 7 bin 756 taşınmazın tapu kaydı bulunuyor. Kayıtlar içinde tarla, bağ, bahçe, mera, koru, çiftlik, konak, hane, değirmen, maden, zeytinlik, kahvehane ve dükkan gibi birçok taşınmaz yer alıyor. Abdülhamid'in Anadolu'da 2 bin 369 taşınmaz kaydı da var. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Aydın, Sivas, Burdur, Manisa, Kırklareli ve Edirne illerinde yer alıyor. Bu taşınmazların bir milyon 256 bin 947 dekarı halen 2. Abdülhamid'in üzerinde kayıtlı. 391 bin 573 dekarı Hazine'ye, 8 bin 627 dekarı da şahıslar adına geçmiş gözüküyor" dedi. 2. Abdülhamid'e ait Balkanlar'da da 2 bin 843'ü Yunanistan, bin 424'ü Arnavutluk, 8'i Bulgaristan, 5'i Makedonya'da olmak üzere 4 bin 280 taşınmaz kaydı olduğunu belirten yetkililer, bunların da 220 bin 23 dekarının halen Abdülhamid'in adına kayıtlı olduğuna dikkat çekti.


'DAKİ MAL VARLIĞI
Sultan 2. Abdülhamid'in Ortadoğu'daki mal varlıklarına ilişkin olarak, defterlerde Suriye'de 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 223, Irak'ta 83, Arabistan'da 60, İsrail'de 10, Libya'da da 8 olmak üzere toplam bin 107 kaydın bulunduğu açıklandı. Abidin Türkoğlu, "Biz sadece bu kayıtların muhafazası noktasında çalışıyoruz. Abdülhamid'in mirasçılarından ise şu ana kadar bizi arayan olmadı" dedi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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