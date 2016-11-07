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yeri!

Yangın yeri!
Antalya'da önceki gün Osman Bayraklar'a ait hasır deposunda çıktı. Vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etti. Diğer taraftan yangının deponun yanında bulunan bir başka dükkana sıçraması tehlikesi karşısında dükkan sahibi olduğu öğrenilen iki kadın gözyaşlarını tutamadı. Alevler ise 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında marketi zarar gören Feyzullah Gürlü "Teller kargıların üzerine düşmesi sonucunda kıvılcımlar çıktı. Dükkanımın üstünde bulunan ev zarar gördü. Daha sonra yangın dükkanıma sıçradı. Bu gidişle kapatırım artık. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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