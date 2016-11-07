Yangın yeri!

Antalya'da önceki gün Osman Bayraklar'a ait hasır deposunda yangın çıktı. Vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale etti. Diğer taraftan yangının deponun yanında bulunanbir başka dükkana sıçramasıtehlikesi karşısında dükkansahibi olduğu öğrenilen ikikadın gözyaşlarını tutamadı. Alevler ise 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında marketi zarar gören Feyzullah Gürlü "Teller kargıların üzerine düşmesi sonucunda kıvılcımlar çıktı. Dükkanımın üstünde bulunan ev zarar gördü. Dahasonra yangın dükkanımasıçradı. Bu gidişle kapatırımartık. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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