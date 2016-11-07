Tokat gibi cevap

Kadına şiddet haberi bu kez Bolu'dan geldi. 35 yaşındaki N.Ş. gece saatlerinde sokak ortasında kavga eden bir çifte müdahale etti. Eşini dövdüğü iddia edilenadam, kendisine tepkigösteren N.Ş.'ye karışmamasınısöyleyip tartakladı.Sokaktan geçen 2 kişininN.Ş.'yi uzaklaştırması ardındankavga ettikleri öne sürülençift evlerine girdi. N.Ş., kendisini uzaklaştıran iki erkek ile de tartışırken polis ekipleri geldi. Ekipler genç kadını sakinleştirerek polis aracına götürdü. N.Ş. polis memuruna yaşlı bir adamın karısını dövdüğünü, kendisinin buna müdahale ettiğini söyledi. Polisin, "Karı-koca arasındaki mevzuya sen niye karışıyorsun? Kadın kocasından şikayetçi mi?" demesi üzerine N.Ş., "Niye karışmayacağım. Binlerce kadın ölüyor" diyerek tepki gösterdi. Polisin, "Kadın eşindenşikayetçi mi hayır" demesiüzerine de N.Ş., "Git kendisinesor, bana niye soruyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü. Polisin alkollü olduğunu belirtmesine de sinirlenen N.Ş., "Ben alkollüymüşüm... Olay suç değilmiş. Alkollüyüm diye bu mevzuyu kapatırsanız, ben de olayı başka yerlere taşırım" dedi. Hem eşini, hem de kendisini tartakladığını iddia ettiği kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ş., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisler, mahallede eşini dövdüğü iddia edilen yaşlı adamla ilgili kısa bir araştırma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
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