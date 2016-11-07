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Tokat gibi cevap

’da N.Ş., bir adamın eşini sokak ortasında dövdüğünü görünce engel olmaya çalıştı. Öfkeli koca ona da saldırdı. Polis dayakçı adama değil N.Ş.’ye hesap sordu...

Tokat gibi cevap
Kadına şiddet haberi bu kez 'dan geldi. 35 yaşındaki N.Ş. gece saatlerinde sokak ortasında kavga eden bir çifte müdahale etti. Eşini dövdüğü iddia edilen adam, kendisine tepki gösteren N.Ş.'ye karışmamasını söyleyip tartakladı. Sokaktan geçen 2 kişinin N.Ş.'yi uzaklaştırması ardından kavga ettikleri öne sürülen çift evlerine girdi. N.Ş., kendisini uzaklaştıran iki erkek ile de tartışırken polis ekipleri geldi. Ekipler genç kadını sakinleştirerek polis aracına götürdü. N.Ş. polis memuruna yaşlı bir adamın karısını dövdüğünü, kendisinin buna müdahale ettiğini söyledi. Polisin, "Karı-koca arasındaki mevzuya sen niye karışıyorsun? Kadın kocasından şikayetçi mi?" demesi üzerine N.Ş., "Niye karışmayacağım. Binlerce kadın ölüyor" diyerek tepki gösterdi. Polisin, "Kadın eşinden şikayetçi mi hayır" demesi üzerine de N.Ş., "Git kendisine sor, bana niye soruyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü. Polisin alkollü olduğunu belirtmesine de sinirlenen N.Ş., "Ben alkollüymüşüm... Olay suç değilmiş. Alkollüyüm diye bu mevzuyu kapatırsanız, ben de olayı başka yerlere taşırım" dedi. Hem eşini, hem de kendisini tartakladığını iddia ettiği kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ş., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisler, mahallede eşini dövdüğü iddia edilen yaşlı adamla ilgili kısa bir araştırma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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