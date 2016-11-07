Şehit olmadan önce silah arkadaşını kurtardı

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın harekat sırasında büyük bir kahramanlığa imza attığı öğrenildi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek subay olan, sonrasında zorlu testleri geçerek Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye hak kazanan kahraman yüzbaşı, terörle mücadele harekatlarında önemli görevler aldı.

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden itibaren bölgede olan Kocaman, 3 yaşındaki oğlu Ata Alp ve eşini geride bırakarak bu göreve katıldı. Kahraman bordo berelinin harekat kapsamındaki son görevi ise El Bab'a giden bölgedeki kritik bir hedefin ele geçirilmesi oldu.

Teröristlerin top ve havan saldırıları arasında bu görevi yerine getirmeye çalışan Kocaman, silah arkadaşlarına, "Bu bölgeyi mutlaka elde bulundurmamız lazım" diye seslendi. Bu sırada terör örgütü PKK/PYD üyelerinin bulunduğu mevziden atılan havan mermisi Kocaman ve silah arkadaşlarının bulunduğu alanın yakınına düştü. Koltuk altına giren şarapnelle yaralanan Kocaman, bunu arkadaşlarına belli etmek istemedi. Yarasına rağmen elinden geldiğince ilerlemeye devam eden bordo bereli yüzbaşı, askerlerin "Komutanım ne olur durun" sözlerine kulak asmadı. Bir süre sonra aldığı yaranın etkisiyle dizlerinin üzerine çöken Kocaman harekat sahasından nakledildi.

YOĞUN ATEŞİN ARASINDA YARALININ YANINA GİTTİ

Yüzbaşı Kocaman, söz konusu saldırı öncesinde ise bir uzman çavuşun hayatını kurtardı.

Gün içindeki çatışmalar sırasında bir uzman çavuş, teröristlerin saldırısı sonucu yaralandı. Kocaman, yoğun ateşe rağmen hemen yaralı askerin yanına gitti. Aldığı yaralar nedeniyle yürüyecek durumda olmayan uzman çavuşu bulunduğu alandan çıkarmayı amaçlayan şehit yüzbaşı, yoğun ateş nedeniyle bunu ayağa kalkarak yapamadı.

Bunun üzerine teröristlere hedef olmamak için Kocaman, yaralı uzman çavuşu sırtına yatırdı. Sonrasında ise sürünerek çatışma bölgesinden tahliye etti. Bordo bereli Kocaman'ın bu kahramanlığı harekata katılan muhalif unsurlar tarafından hayret ve takdirle izlendi.